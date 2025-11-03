  • News24
Incidenti

San Fruttuoso, schianto all’alba in piazza Giusti: soccorsi e vigili del fuoco sul posto

Altro scontro, poco dopo, in via Torti: un'auto ha centrato una moto. Due feriti

Genova. Due incidenti stradali in pochi minuti, poco prima dell’alba, tra San Fruttuoso e San Martino.

Intorno alle 6.30 in piazza Giusti due automobili si sono scontrate frontalmente con danni ingenti ai veicoli ma per fortuna nessun ferito.

Sul posto oltre alla Squadra emergenze anche i vigili del fuoco, per rimuovere i mezzi dalla carreggiata, nel trafficato incrocio con corso Sardegna, poco prima dell’ora di punta. Inoltre, uno dei due veicoli, sprigionava molto fumo.

Altro incidente, pochi instanti dopo, in via Torti. Una moto, immessa sulla viabilità da una strada secondaria, è stata centrata da un’automobile.

Due feriti, il motociclista e l’automobilista, entrambi in codice giallo al San Martino.

