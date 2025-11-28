  • News24
Incidente

Si schianta con la moto contro un’auto in sosta, grave ragazzo di 20 anni

Sul posto soccorsi e carabinieri. Il giovane ha riportato un trauma cranico

Rapallo. Un ragazzo di 20 è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 28 novembre, sulla statale Aurelia a Rapallo, in provincia di Genova.

Il giovane stava viaggiando in sella alla sua moto quando ne ha perso il controllo ed è andato a schiantarsi contro un’auto parcheggiata lungo la strada.

Il 20enne è stato subito soccorso dall’automedica del 118 e dai militi della Sant’Anna di Rapallo: ha riportato un trauma cranico ed è stato trasportato, sempre cosciente, all’ospedale San Martino di Genova dove è stato accettato in codice rosso, il più grave.

Sul posto anche i carabinieri di Santa Margherita per i rilievi e per verificare se l’incidente sia stato dovuto all’alta velocità.

