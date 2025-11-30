  • News24
Il dramma

Moto si schianta contro le auto in sosta nella notte: 57enne gravissimo al San Martino

L'incidente in via Buozzi: l'uomo è stato intubato e portato al pronto soccorso in fin di vita

Foto d'archivio

Genova. Terribile incidente questa notte in via Buozzi, in zono Principe a Genova, dove un motociclista si è schiantato contro alcune auto in sosta, ferendosi gravemente per poi venire trasportato all’ospedale in fin di vita.

Il sinistro è avvenuto poco dopo la mezzanotte e mezza della scorsa notte. Per cause ancora da accertare, ma sembra, secondo le prime ipotesi, in completa autonomia, l’uomo, 57 anni, avrebbe perso il controllo del mezzo su cui viaggiava, andando a impattare contro alcune vetture parcheggiate.

Una botta violentissima. Sul posto immediato l’arrivo dei soccorsi, con la Crove Verde Genovese, i medici del 118 e i vigili urbani. L’uomo, viste le gravi ferite riportate e la perdita di conoscenza, è stato intubato e portato al pronto soccorso del San Martino di Genova in codice rosso, il più grave.

