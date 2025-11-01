Tragedia a Rapallo, ragazzo di 19 anni trovato morto dopo un incidente con lo scooter

Rapallo. Un ragazzo di 19 anni, Davide Rastelli, è stato trovato morto stamattina lungo la strada in via del Castellino, sulle alture di Rapallo.

A dare l’allarme intorno alle 5.15 è stato un uomo che stava andando a lavorare e ha notato uno scooter a terra e nelle vicinanze il corpo del giovane sotto il guard-rail. Immediata la chiamata ai soccorsi, anche se non c’era più nulla da fare. Il 19enne, che risiedeva nelle vicinanze, ha battuto la testa e l’impatto gli è stato fatale.

Sul posto sono arrivate l’automedica del 118 del Tigullio e la Croce Bianca, ma Davide ormai era privo di vita e i medici hanno potuto solo constatare il decesso.

Sono intervenuti agli agenti del commissariato di Rapallo e della polizia stradale di Chiavari che hanno avviato gli accertamenti per identificare il ragazzo. Secondo quanto ricostruito finora, si tratta di un incidente autonomo senza il coinvolgimento di altri mezzi. Da capire però cosa lo abbia provocato.

Sono comunque in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Nelle vicinanze è stata segnalata dai vigili del fuoco la presenza di uno smottamento del terreno: al vaglio anche l’ipotesi che possa aver contribuito a causare lo schianto.