Le indagini

Incidente mortale a Rapallo, disposta l’autopsia sul corpo del 19enne Davide Rastelli: si indaga sulla dinamica

La Procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per svolgere gli accertamenti in particolare sul ruolo avuto nella tragedia dallo smottamento sul terreno

incidente mortale rapallo davide rastelli

Rapallo. Sarà eseguita l’autopsia sul corpo di Davide Rastelli, il ragazzo di 19 anni trovato morto all’alba di sabato in via del Castellino, la strada che da Sant’Anna sale fino a San Quirico d’Assereto sulle alture di Rapallo.  Era quasi arrivato quando, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo del suo scooter ed è caduto a terra, battendo violentemente la testa. Un impatto che non gli ha lasciato scampo.

La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per capire cosa possa essere accaduto. Oltre all’autopsia gli accertamenti riguarderanno infatti anche la dinamica dell’incidente che è avvenuto in un tratto stradale reso scivoloso dalla pioggia ma anche interessato da un piccolo smottamento del terreno.

Sarà quindi decisivo capire se sia stato proprio quello smottamento a provocare la caduta fatale. Forse Davide è stato travolto dalla frana proprio mentre transitava oppure a causa del buio, non ha fatto in tempo a vedere che la strada era ostruita o, infine, non è possibile al momento escludere che il movimento di detriti dal versante sia stato provocato proprio dall’impatto dello scooter.

 

