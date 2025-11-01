Incidente mortale a Rapallo, Davide Rastelli era quasi arrivato a casa: sotto accusa uno smottamento

Rapallo. Stava tornando a casa Davide Rastelli, il ragazzo di 19 anni trovato morto all’alba in via del Castellino, la strada che da Sant’Anna sale fino a San Quirico d’Assereto sulle alture di Rapallo. Era quasi arrivato quando, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo del suo scooter ed è caduto a terra, battendo violentemente la testa. Un impatto che non gli ha lasciato scampo.

Proprio dove la moto è finita sull’asfalto c’è un piccolo smottamento del terreno, un mucchio di terra e pietre che ha invaso la sede stradale. Impossibile non pensare che i due eventi siano collegati. Forse Davide è stato travolto dalla frana proprio mentre transitava. Forse, a causa del buio, non ha fatto in tempo a vedere che la strada era ostruita ed è andato a schiantarsi. L’altra ipotesi, ribaltando causa ed effetto, è che il movimento di detriti dal versante sia stato provocato proprio dall’impatto dello scooter.

In ogni caso Davide stamattina non si è svegliato nel suo letto. Nato nel 2006, residente nelle vicinanze, per anni ha giocato nelle giovanili della Psm Rapallo, la squadra di calcio locale. “Ciao Davide, non ci sono parole – è il post condiviso stamattina dalla società -. Abbiamo condiviso insieme tanti momenti. Un ragazzo dal cuore grande e una bontà indescrivibile“.

La sua vita si è spezzata nella notte, poco prima di raggiungere casa sua. A scorgere il suo corpo esanime è stato un passante che percorreva quella strada per andare al lavoro e si è trovato davanti la drammatica scena. Ha provato a soccorrere il ragazzo, ma non dava segni di vita. E pure il personale sanitario non ha potuto far altro che constatare il decesso.

Sul posto è arrivata la polizia stradale del distaccamento di Chiavari insieme agli agenti del commissariato di Rapallo. Ben presto è apparso chiaro che si trattava di un incidente autonomo, senza altre persone o mezzi coinvolti. Avvisati i familiari della tragedia, poco dopo è arrivata sul posto la madre di Rastelli sconvolta dal dolore. La salma è stata portata all’obitorio dell’ospedale San Martino.