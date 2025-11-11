Incidente mortale a Pra’, centauro di 50 anni perde la vita dopo scontro con un’auto

Genova. Questa mattina, un grave incidente stradale si è verificato in Via Pra’ a Genova dove un motociclista di circa 50 anni si è scontrato contro un’auto che stava parcheggiando. L’incidente sarebbe avvenuto poco prima delle 10, la strada è stata poi chiusa in direzione levante per i rilievi dell’incidente.

Secondo le prime informazioni, ancora in fase di accertamento, sembrerebbe che l’auto stesse procedendo da ponente verso levante, quando, giunta all’altezza di un parcheggio libero situato sul lato mare, ha iniziato la manovra di svolta, oltrepassando la linea di mezzeria tratteggiata per portarsi verso il lato mare della carreggiata. In quel momento è giunto il motociclista, classe 1974, che ha impattato il posteriore del veicolo, perdendo il controllo della moto e finendo contro le auto in sosta.

I soccorsi del 118, intervenuti con ambulanza e automedica, non hanno potuto far nulla per salvare il motociclista, che è deceduto sul posto dopo un lungo tentativo di rianimazione cardiaca. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Locale per i rilievi e per gestire la viabilità: la carreggiata in direzione Levante è stata chiusa e il traffico è stato deviato da Via Taggia verso l’autostrada. Una pattuglia della sezione infortunistica ha avviato le indagini; il conducente dell’auto, un 55enne, è stato sottoposto all’alcol test, che ha dato esito negativo.