Soccorsi in azione

Incidente a Mezzanego, auto precipita in un burrone: 61enne al San Martino

È successo tra Borgonovo Ligure, nel Comune di Mezzanego, e la frazione di Isola di Borgonovo, al confine con l’Emilia Romagna

elicottero elisoccorso vigili fuoco montebruno val trebbia

Genova. Grave incidente nel primo pomeriggio di martedì lungo la provinciale 26 bis, nel territorio del Comune di Mezzanego: un automobilista ha perso il controllo della macchina ed è finito fuori strada, precipitando in un burrone.

L’incidente è avvenuto tra Borgonovo Ligure, nel Comune di Mezzanego, e la frazione di Isola di Borgonovo, al confine con l’Emilia Romagna. A bordo della macchina una donna di 61 anni, che è stata soccorsa dai vigili del fuoco di Genova e di Chiavari e assicurata a una barella per essere poi accompagnata con l’elisoccorso all’ospedale San Martino.

Le sue condizioni non sono gravi, nonostante la dinamica. Presenti anche i carabinieri per accertare la dinamica.

