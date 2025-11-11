Genova. Grave incidente nel primo pomeriggio di martedì lungo la provinciale 26 bis, nel territorio del Comune di Mezzanego: un automobilista ha perso il controllo della macchina ed è finito fuori strada, precipitando in un burrone.

L’incidente è avvenuto tra Borgonovo Ligure, nel Comune di Mezzanego, e la frazione di Isola di Borgonovo, al confine con l’Emilia Romagna. A bordo della macchina una donna di 61 anni, che è stata soccorsa dai vigili del fuoco di Genova e di Chiavari e assicurata a una barella per essere poi accompagnata con l’elisoccorso all’ospedale San Martino.

Le sue condizioni non sono gravi, nonostante la dinamica. Presenti anche i carabinieri per accertare la dinamica.