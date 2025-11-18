  • News24
Congestionamento

Incidente in Lungomare Canepa tra auto e camion: traffico in tilt in direzione levante

I due conducenti non hanno riportato ferite gravi: ripercussioni su tutta la direttrice verso il centro

lungomare canepa traffico foto comitato

Genova. Mattinata complicata per il traffico del ponente genovese a causa di un incidente avvenuto intorno alle 9 in Lungomare Canepa. A scontrarsi, per cause ancora da accertare un’auto e un camion.

Sul posto immediato l’intervento del 118 che ha assistito i conducente coinvolti, per fortuna risultati non feriti e che successivamente hanno rifiutato il trasporto in ospedale.

Pesanti, invece, le ripercussioni sul traffico, con tutta la direttrice levante congestionata: ripercussioni anche sulla Guido Rossa.

Foto: Comitato Lungoamare Canepa

