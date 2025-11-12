Genova. Brutto incidente la scorsa notte in Lungobisagno Istria, sulla sponda sinistra del torrente: un camion e un minivan si sono scontrati frontalmente all’altezza di Staglieno e una donna è rimasta ferita in gravi condizioni. Pesanti le ripercussioni sul traffico, con l’arteria rimasta completamente chiusa fino a stamattina.

Lo schianto è avvenuto pochi minuti dopo le 4. A prestare soccorso per prima è stata l’automedica Golf 3 che transitava da lì mentre rientrava da un altro intervento. Sul posto sono arrivati poi l’ambulanza della Squadra Emergenze, i vigili del fuoco e la polizia locale con diverse pattuglie e il nucleo infortunistica.

Alla guida del van, una vettura a nove posti che procedeva in direzione mare, c’era una donna di circa quarant’anni, rimasta incastrata nell’abitacolo. I vigili del fuoco hanno divelto una portiera per liberarla, quindi gli operatori sanitari hanno praticato l’estricazione rapida e l’hanno posta su una barella spinale.

È stata poi trasportata in codice rosso al pronto soccorso del San Martino con diversi traumi. Secondo i primi rilievi, la guidatrice potrebbe aver accusato un colpo di sonno, ma sono stati comunque disposti accertamenti approfonditi in ospedale sull’eventuale assunzione di alcol e droghe.

Illeso invece il conducente dell’autoarticolato, un uomo di nazionalità italiana, risultato negativo ai test preliminari eseguiti dalla polizia locale.

guarda tutte le foto 6



Incidente sul Lungobisagno, schianto frontale tra minivan e tir

A causa dell’incidente si è dispersa una gran quantità di sostanza oleosa sulla carreggiata. Poiché la chiazza occupava più corsie, la polizia locale ha chiuso completamente Lungobisagno Istria deviando tutto il traffico su via Piacenza. Alle 7.15 è stata riaperta una corsia in direzione mare, ma restano grossi disagi alla circolazione.