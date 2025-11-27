Incidente mortale sul lavoro a Cairo Montenotte: operaio di 39 anni cade dal tetto di una casa e muore

Savona. Incidente mortale sul lavoro, nella tarda mattinata odierna (27 novembre), a Cairo Montenotte. È successo nella frazione Rocchetta, poco dopo mezzogiorno, in via Ponte Romano: un uomo di 39 anni, un artigiano edile di nazionalità straniera, è precipitato dal tetto di un capannone in ristrutturazione, da un’altezza considerevole, riportando numerosi traumi che sono risultati fatali.
Immediato è scattato l’allarme. Sul posto, un’ambulanza della Croce Bianca di Dego e l’infermierizzata India. Inoltre, è stato anche allertato l’elisoccorso Grifo. Sul luogo dell’accaduto anche i carabinieri di Cairo Montenotte e l’Uopsal (Unità operativa di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro), che stanno svolgendo le indagini e i rilievi del caso- Purtroppo, però, nonostante l’intervento dei soccorsi e i tentativi di rianimazione, per il 39enne non c’è stato nulla da fare, è deceduto.
La dinamica è ancora in fase di accertamento da parte del personale Uopsal dell’Asl 2: stando a quanto riferito, la salma sarebbe già stata restituita alla famiglia.