Incidente mortale sul lavoro a Cairo Montenotte: operaio di 39 anni cade dal tetto di una casa e muore

Immediato è scattato l’allarme. Sul posto, un’ambulanza della Croce Bianca di Dego e l’infermierizzata India. Inoltre, è stato anche allertato l’elisoccorso Grifo. Sul luogo dell’accaduto anche i carabinieri di Cairo Montenotte e l’Uopsal (Unità operativa di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro), che stanno svolgendo le indagini e i rilievi del caso- Purtroppo, però, nonostante l’intervento dei soccorsi e i tentativi di rianimazione, per il 39enne non c’è stato nulla da fare, è deceduto.