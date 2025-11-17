  • News24
Brutta botta

Incidente in A7, auto sbanda e si cappotta: illeso il conducente di 30 anni

Sul posto tutti i soccorsi pronti al peggio, ma il giovane è uscito da solo dall'abitacolo distrutto

incidente a12 auto capottata ribaltata
Foto d'archivio

Genova. Paura nel pomeriggio di oggi sull’autostrada A7 Milano-Genova, dove intorno alle 16 un’auto si è cappottata, bloccando temporaneamente il traffico in direzione del capoluogo ligure. L’incidente è avvenuto nel tratto compreso tra lo svincolo di Genova Bolzaneto e l’uscita di Genova Ovest

Protagonista del ribaltamento è stato un uomo di 30 anni che, fortunatamente, è rimasto illeso nonostante la dinamica “spettacolare” dell’accaduto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, con un’auto medica del 118 e i vigili del fuoco, chiamati per estrarre il ferito dalle lamiere: per fortuna, però, il giovane è riuscito a uscire in maniera autonoma dalla carcassa della sua vettura.

Il ragazzo è stato comunque medicato sul posto, ma ha rifiutato il trasporto in ospedale. Ancora da accertare le dinamiche dell’accaduto, nessun altro veicolo è rimasto coinvolto. Pesanti le ripercussioni al traffico, che ha subito rallentamenti e code per diverse decine di minuti

Il 30enne ha riportato solo lievi contusioni ed è stato medicato sul posto dal personale sanitario, rifiutando il trasporto in ospedale. Le cause che hanno portato al ribaltamento del mezzo sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità, ma non risulterebbero altri veicoli coinvolti nell’incidente.

