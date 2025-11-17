Incidente in A12, i due 18enni ancora in rianimazione al San Martino: “Situazione grave ma stabile”

Genova. Sono ancora gravi seppur stabili le condizioni di salute di due dei tre ragazzi ricoverati la notte tra sabato e domenica a seguito di un terribile incidente avvenuto in A12, dove la loro auto si è scontrata con un furgone dopo aver sbandato diverse volte.

L’aggiornamento arriva dal policlinico San Martino: “Due di loro si trovano attualmente ricoverati presso la Rianimazione al 3° piano del Monoblocco. Entrambi 19enni, entrambi stabili nella loro gravità. Prognosi sempre riservata“.

Il terzo ragazzo, 18enne, “è in via di dimissioni dal reparto di Neurochirurgia per trasferimento presso la Chirurgia Maxillo-Facciale diretta dal dottor Bernardo Bianchi, dove verrà sottoposto a valutazione in previsione di potenziale intervento chirurgico per riduzione di frattura dello zigomo“.

L’incidente

Intorno all’una di notte, un’automobile con a bordo cinque ragazzi tra i 19 e 21 anni ha sbandato, per motivi da chiarire, ed è finita contro il furgone di scorta di un trasporto eccezionale.

Per lo scontro la macchina si è ribaltata ripetutamente ed è finita capottata oltre il guardrail. Sull’incidente in A12 immediato l’intervento di 118 con automedica e ambulanze, oltre alla presenza dei vigili del fuoco di Chiavari, che hanno lavorato a lungo per estrarre alcuni dei feriti dal veicolo, e della polizia stradale, che ha gestito la difficile situazione del traffico.

Tre ragazzi sono stati portati in codice rosso, il più grave, al policlinico San Martino di Genova. Altri due, con ferite più lievi, al pronto soccorso dell’ospedale di Lavagna