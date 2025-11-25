  • News24
Incidente in A12, code tra Nervi e Genova Est. Rallentamenti anche in A7 e A10 per cantieri

Un ferito tra Nervi e Genova Est, sulla tratta si viaggia a passo d'uomo

Genova. Ordinaria giornata di rallentamenti per le autostrade genovesi, coinvolte in differente maniera in code relative a sinistri stradali e a cantieri.

Sulla A12, tra Genova Nervi e Genova Est si è verificato un incidente che ha visto una persone ferita trasportata per fortuna non in gravi condizioni al pronto soccorso del San Martino. Sul posto, oltre i soccorsi, anche i tecnici di Aspi, che stanno lavorando per rendere nuovamente operative entrambe le corsie. Sulla stratta si sono formate code di diversi chilometri verso Genova.

Rallentamenti e code anche in A7, tra Bolzaneto e Busalla, in direzione di Milano, per i consueti lavori di ammodernamento dello svincolo. Congestionamenti dovuti a cantieri anche sulla A10, tra Albisola e Celle Ligure, in direzione del capoluogo ligure.

