Che botta

Incidente in A12, auto si ribalta tra Rapallo e Chiavari: feriti una madre e tre figli minori

Il traffico sull'A12 è rimasto temporaneamente bloccato per consentire al personale sanitario di prestare soccorso

Genova. Un incidente stradale si è verificato questa sull’autostrada A12, nel tratto compreso tra Rapallo e Chiavari, in direzione Livorno, dove un’automobile si è ribaltata per cause ancora in fase di accertamento.Nonostante la dinamica, il bilancio dell’incidente è di quattro feriti lievi: si tratta di una donna e dei suoi tre figli minori.

I soccorsi sono intervenuti immediatamente. La donna è stata trasportata all’ospedale San Martino di Genova, mentre uno dei figli, per il quale si sospetta la frattura di un braccio, è stato portato all’ospedale pediatrico Gaslini. Gli altri due minori sono stati accompagnati all’ospedale di Lavagna.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della polizia stradale, che hanno avviato le indagini per stabilire con precisione le cause del ribaltamento. Sembra che non siano stati coinvolti altri veicoli, e si ipotizza che l’asfalto bagnato possa aver contribuito a causare l’uscita di strada. Il traffico sull’A12 è rimasto temporaneamente bloccato per consentire al personale sanitario di prestare soccorso e per permettere la rimozione del veicolo incidentato.

