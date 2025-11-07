  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Attenzione

Incidente in A10, ragazza di 23 anni finisce all’ospedale: due chilometri di code tra Pegli e Pra’

Congestione anche sulla A7 in direizione di Milano per i cantieri nei pressi di Busalla

coda viabilità A10

Genova. Mattinata difficile per le autostrade del nodo genovese, la cui viabilità è complicata in questi minuti a causa di un incidente e dei cantieri.

In A10, infatti, si registra un incidente che ha visto coinvolta una vettura con a bordo una ragazza di 23 anni, soccorsa poi dai medici del 118 e trasportata al punto di primo soccorso di Voltri in codice giallo per accertamenti. Sulla tratta si stanno verificando code e rallentamenti di circa 2 chilometri tra Pegli e Pra’.

Code anche sulla A7, in direzione di Milano, tra Bolzaneto e Busalla a causa dei cantieri in atto per le manutenzioni straordinarie allo svincolo che conduce in Valle Scrivia.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.