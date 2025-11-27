Sampierdarena, donna investita in piazza Montano sulle strisce: è grave

Genova. Una donna di circa 60 anni è stata investita da un’auto mentre attraversava sulle strisce in piazza Montano, snodo trafficato del traffico a Sampierdarena.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 10 di questa mattina. La donna è stata urtata dal veicolo per cause ancora da accertare ed è finita a terra procurandosi un trauma cranico.

È stata subito soccorsa dall’automedica del 118 e dai militi della Vs Fiumara ma viste le sue condizioni è stato necessario il ricovero in codice rosso – il più grave – all’ospedale San Martino.

Sul posto gli agenti della polizia locale sia per regolare il traffico, che è stato rallentato dall’evento, sia per ricostruire la dinamica dell’investimento.