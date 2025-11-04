Nuova frana, il Comune di Rapallo chiude la strada su cui è morto Davide Rastelli

Rapallo. Il Comune di Rapallo ha deciso di chiudere un tratto di via del Castellino, la strada su cui la notte tra venerdì e sabato scorsi ha perso la vita Davide Rastelli, 19 anni, in un incidente di moto.

La decisione è arrivata lunedì sera “in via precauzionale a seguito di uno smottamento avvenuto nel bosco sovrastante la strada”, fa sapere l’amministrazione comunale. Il tratto in questione è quello compreso tra il bivio per Via al Rio Lanzio e il civico 96, completamente chiuso al traffico.

Via del Castellino è una stretta strada che da Sant’Anna sale fino a San Quirico d’Assereto, portando alle alture di Rapallo. Al momento il cedimento non ha interessato direttamente la carreggiata, continua, ma “si è ritenuto opportuno intervenire con tempestività per garantire la sicurezza”. Per martedì mattina sono previsti nuovi sopralluoghi.

L’incidente in cui ha perso la vita Davide Rastelli

La prudenza del Comune non sorprende, tenuto conto della recente tragedia avvenuta in via del Castellino. Davide Rastelli è stato trovato all’alba di sabato 1 novembre a terra, ormai senza vita, vicino a una frana finita sulla strada.

L’esatta dinamica dell’incidente e le cause della morte saranno accertate dalle indagini della polizia stradale e dall’autopsia, disposta dopo l’apertura di un fascicolo in procura per omicidio colposo, ma l’ipotesi più accreditata al momento è che il giovane, a bordo del suo scooter, stesse tornando a casa dopo una serata fuori e abbia perso il controllo del mezzo incappando nella frana lungo la buia via del Castellino.

Non è ancora escluso, però, che il giovane possa essere stato travolto dalla frana, caduta proprio mentre stava passando, finendo sull’asfalto e sbattendo la testa in modo violento.

Tantissimi i messaggi di cordoglio e dolore per la morte del giovane, diplomato l’anno scorso all’istituto Liceti, dalla sindaca di Rapallo, Elisabetta Ricci, alla Rapallo Pallanuoto passando per il Comune di Portofino.