Borgo Fornari. Quattro persone sono state portate in ospedale nel pomeriggio di venerdì per un incidente tra due auto avvenuto a Ronco Scrivia.

Le due auto si sono scontrate mentre percorreva corso Trento e Trieste, a Borgo Fornari. La dinamica è ancora da accertare: sul posto sono intervenuti i carabinieri e quattro ambulanze con l’automedica inviate dal 118.

Due persone sono state accompagnate al Villa Scassi in codice giallo, altre due al San Martino, uno in codice giallo e uno in codice rosso.

Qualche disagio al traffico, poi risolto non appena terminate le operazioni di soccorso.