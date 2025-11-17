Incidente sul nodo autostradale genovese, un ferito e code all’altezza di Sampierdarena

Genova. Code e disagi sul nodo autostradale genovese per un incidente avvenuto intorno alle 10.30 di oggi, lunedì 17 novembre.

Ancora da accertare la dinamica del sinistro che ha coinvolto un’automobile all’altezza del raccordo tra la A7 e la A12.

Una persona è rimasta ferita, soccorsa da 118 con automedica e Croce Bianca di Bolzaneto: il codice emesso è il rosso, il più grave, poi declassato in giallo.

Si sono formate code nei tratti tra il bivio A7/A12 e Genova Est e tra il bivio A7/A10 e quello A7/A12 in direzione di Milano,

Sul posto anche la polizia stradale, allertati anche i vigili del fuoco.