Auto contro moto a Campo Ligure, grave centauro

Valle Stura. Grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi, mercoledì 5 novembre, in via Isola Giugno, tra Campo Ligure e Maddalena, in Valle Stura.

Sulla statale del Turchino un’auto e una moto si sono scontrate – la dinamica è ancora al vaglio – e nello schianto ad avere la peggio è stato il centauro.

L’uomo, di circa 35 anni, è stato sbalzato dal mezzo ed è finito a terra procurandosi diversi traumi.

E’ stato soccorso dalla Croce verde di Mele e dall’automedica del 118 ed è stato trasportato, senza mai perdere coscienza, all’ospedale San Martino di Genova, in codice rosso per dinamica. Le sue condizioni sono comunque serie.

Sul posto anche i carabinieri della stazione di Arenzano.