  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Schianto

Auto contro moto a Campo Ligure, grave centauro

L'incidente è avvenuto sulla statale del Turchino, sul posto soccorsi e carabinieri

automedica 118 soccorso

Valle Stura. Grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi, mercoledì 5 novembre, in via Isola Giugno, tra Campo Ligure e Maddalena, in Valle Stura.

Sulla statale del Turchino un’auto e una moto si sono scontrate – la dinamica è ancora al vaglio – e nello schianto ad avere la peggio è stato il centauro.

L’uomo, di circa 35 anni, è stato sbalzato dal mezzo ed è finito a terra procurandosi diversi traumi.

E’ stato soccorso dalla Croce verde di Mele e dall’automedica del 118 ed è stato trasportato, senza mai perdere coscienza, all’ospedale San Martino di Genova, in codice rosso per dinamica. Le sue condizioni sono comunque serie.

Sul posto anche i carabinieri della stazione di Arenzano.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.