In autostrada

Incidente in A26, un ferito in ospedale con l’elicottero e mattinata di caos per il traffico

Un'auto, un furgone e un camion si sono scontrati tra Masone e il bivio con la A10

Elicottero Drago Vigili del Fuoco

Genova. Incidente e traffico nel caos questa mattina sull’autostrada A26 in direzione Genova. Per cause da chiarire un’auto, un furgone e un camion si sono scontrati e un uomo è rimasto ferito.

È successo poco prima delle 8 nel tratto tra Masone e il raccordo con la A10. Sul posto la Croce Verde Pegliese, i Volontari del Soccorso della Fiumara e l’automedica. Ad avere la peggio un autista, rimasto incastrato nell’abitacolo. 

Per garantire un rapido trasporto in ospedale all’uomo, che ha riportato alcuni traumi nell’impatto, si è alzato in volo l’elicottero Drago dei vigili del fuoco. L’autista è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Martino.

Pesanti invece le conseguenze sul traffico, con 7 chilometri di coda tra Ovada e il bivio A26/A10. In mattinata la situazione è tornata alla normalità.

