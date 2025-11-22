Incidente in A12, auto capottata con dentro una famiglia: bimbo di sei anni al Gaslini. Code tra Rapallo e Chiavari

Genova. Ancora una grave incidente sulle autostrade genovesi. Poco dopo le 14.30, infatti, si è verificato un sinistro sulla A12 tra Chiavari e Rapallo, direzione Livorno, che ha provocato alcuni feriti, alcuni dei quali rimasti incastrati tra le lamiere di un’auto capovoltasi dopo lo scontro.

Lo scontro è avvenuto tra due auto. Nella prima due settantenni, entrambi poi portati in codice rosso al pronto soccorso del San Martino, sull’altra una famiglia con due bambini, di cui uno di sei anni portato al Gaslini in codice giallo insieme alla madre.

Sul posto i soccorritori del 118. Operativa anche la polizia stradale che sta gestendo il traffico. Al momento non è specificata la dinamica dell’incidente. I Vigili del Fuoco hanno provveduto all’estrazione dei feriti dall’abitacolo ed alla consegna al personale sanitario. Autostrada chiusa tutto il tempo delle operazioni di soccorso.

Sulla tratta immediate le ripercussioni sul traffico, con il tratto bloccato e code in aumento

Notizia in aggiornamento