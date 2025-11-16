Incidente in A12, 5 ragazzi feriti: scontro con furgone su un tratto a carreggiata unica

Genova. Grave incidente nella notte sulla autostrada A12 Genova – Livorno tra Sestri Levante e Deiva Marina, in direzione Est, in un tratto a carreggiata unica.

Intorno all’una di notte, un’automobile con a bordo cinque ragazzi tra i 19 e 21 anni ha sbandato, per motivi da chiarire, ed è finita contro il furgone di scorta di un trasporto eccezionale.

Per lo scontro la macchina si è ribaltata ripetutamente ed è finita capottata. Sull’incidente in A12 immediato l’intervento di 118 con automedica e ambulanze, oltre alla presenza dei vigili del fuoco, che hanno lavorato a lungo per estrarre alcuni dei feriti dal veicolo, e della polizia stradale, che ha gestito la difficile situazione del traffico.

Tre ragazzi sono stati portati in codice rosso, il più grave, al policlinico San Martino di Genova. Altri due, con ferite più lievi, al pronto soccorso dell’ospedale di Lavagna.

Un altro incidente stradale, oltre a quello sulla A12, si è verificato a Mezzanego (Genova), sul passo del Bocco, in località Prati. Una donna di circa 40 anni è uscita di strada con la sua auto.

Anche in questo caso sono dovuti intervenire i pompieri, oltre ai soccorsi, per liberarla dalle lamiere. Le sue condizioni non sono preoccupanti.