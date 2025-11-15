Genova. Incidente questa mattina sull’autostrada A10 in direzione Genova, poco prima del casello di Pra‘. Un autoarticolato con targa spagnola si è intraversato bloccando completamente la carreggiata. Non risultano altri mezzi coinvolti. La riapertura dell’autostrada è prevista nel primo pomeriggio.

Per circa un’ora tutte le direttrici tra Ponente e Levante ligure sono state interrotte: la circolazione ferroviaria è tuttora sospesa per lavori e l’Aurelia era stata chiusa per una frana all’altezza della galleria del Pizzo. Intorno alle 10 la viabilità è stata ripristinata, offrendo almeno un’alternativa all’autostrada.

Il conducente, che ha perso il controllo del mezzo complice probabilmente l’asfalto reso scivoloso dalla pioggia, ha riportato una ferita al piede che gli è stata medicata sul posto. I soccorsi, inviati comunque sul posto, hanno avuto difficoltà a raggiungere il luogo dell’incidente a causa della chiusura in Aurelia. È stata inviata un’automedica anche dal 118 di Savona. Sul posto anche la polizia stradale, il personale di Autostrade e i vigili del fuoco, intervenuti sia dalla sede centrale di Genova sia dal distaccamento di Varazze anzitutto per mettere in sicurezza l’area e il veicolo.

La motrice del tir ha sfondato le protezioni laterali, la cabina è rimasta in bilico e il mezzo si è leggermente inclinato su un fianco. Le operazioni di recupero si prevedono piuttosto complesse.

Il traffico è rimasto bloccato con 2 chilometri di coda e l’autostrada è stata chiusa. I veicoli rimasti bloccati sono stati fatti defluire su una corsia, ma il traffico rimarrà interdetto per permettere ai carri soccorso di rimuovere il camion e in seguito ripristinare le barriere metalliche di protezione.

Incidente in A10, tir finisce di traverso e blocca la carreggiata

Il traffico proveniente da Savona viene deviato obbligatoriamente sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce dove si registrano 2 km di coda, e attraverso la diramazione Predosa-Bettole può percorrere la A7 Serravalle-Genova verso Genova. In alternativa, ai soli veicoli leggeri diretti verso Genova si consiglia di uscire ad Arenzano e rientrare in autostrada a Genova Pra’ dopo avere percorso l’Aurelia.

Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce è chiuso il bivio con la A10 Genova-Savona verso Genova, pertanto chi proviene dalla A26 sud può percorrere la A10 Genova-Savona in direzione di Ventimiglia, e uscire ad Arenzano dove è possibile percorrere la viabilità ordinaria e rientrare a Genova Pra’. Inoltre si registrano ripercussioni con coda tra Masone ed il bivio per la A10 Genova-Savona verso Genova.