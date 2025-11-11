Aggiornamento ore 10.30 – Il tratto di A10 compreso tra Genova Aeroporto e il bivio con l’A7 è stato riaperto al traffico dopo le operazioni di recupero e messa in sicurezza occorse a seguito dell’incidente tra camion di questa mattina

Genova. Nuovo un incidente sulle autostrade genovesi, teatro ancora una volta di scontri tra mezzi in transito. Poco prima delle 9, infatti, su Ponte San Giorgio, sulla A10 in direzione di Genova, si è verificato un violento tamponamento tra due tir.

L’impatto è stato molto violento, e al momento si contano due feriti gravi, uno già trasportato al pronto soccorso, uno ancora in fase di recupero poiché rimasto incastrato tra le lamiere. Sul posto intervenuti anche i vigili del fuoco che stanno operando per estrarre l’uomo dalla carcassa del camion.

Pesanti le ripercussioni per il traffico: in direzione di Genova, il tratto della A10 tra Aeroporto e Genova Ovest è bloccato, con uscita obbligatoria a Sestri Ponente, mentre si stanno verificando rallentamenti anche in direzione opposta e nel tratto terminale della A7 per curiosi.