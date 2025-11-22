Scontro pullman e tir sulla A10, un ferito grave. Traffico bloccato tra Pra’ e Varazze

Aggiornamento ore 11.45 – Al momento si registrano 5 km di coda, all’altezza del km 20 e 500, all’interno della galleria Terralba. Chiusa anche l’entrata di Arenzano verso Ventimiglia. A chi è diretto verso Ventimiglia, si consiglia di uscire ad Arenzano, mentre per coloro che provengono da Genova, si consiglia di anticipare l’uscita a Genova Prà e dopo aver percorso la viabilità ordinaria rientrare in autostrada a Varazze. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia e tutti i mezzi di soccorso meccanico e sanitari.

Genova. Un brutto incidente è avvenuto questa mattina poco dopo le 10 sul tratto di A10 tra Arenzano e Varazze, in direzione di Savona, dove un pullman si è scontrato con un mezzo pesante, un tir.

Ancora frammentarie le informazioni: secondo le prime notizie ci sarebbe una donna di 63 anni ferita gravemente, la guida turistica della comitiva del pullman in gita da Brescia a Nizza, soccorsa e trasportata in ospedale in codice rosso con l’elicottero dei vigili del fuoco. L’incidente è avvenuto nei pressi di un restringimento di carreggiata. I soccorsi sono ancora sul posto, insieme alle pattuglie della polizia stradale.

Nel frattempo disagi immediati sulla A10, dove il traffico si è bloccato in direzione di Ventimiglia. Autostrade per l’Italia ha predisposto l’uscita obbligatoria a Genova Pra’.

Notizia in aggiornamento