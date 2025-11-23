Incidente tra camion e pullman in A10: è morta la donna ferita

Genova. È morta all’ospedale San Martino la donna che sabato è stata coinvolta in un grave incidente tra un camion e un pullman turistico avvenuto lungo la A10.

L’incidente è avvenuto tra i caselli di Arenzano e Varazze, all’altezza di un restringimento di carreggiata, dove i due mezzi si sono scontrati. La donna, una guida turistica di 63 anni, stava accompagnando un gruppo in gita da Brescia a Nizza.

Subito soccorsa dal personale del 118, è stata trasferita all’ospedale San Martino con l’elisoccorso, ma le sue condizioni erano troppo gravi: il decesso è stato constatato una volta arrivata in ospedale.

Sulla dinamica dell’incidente stanno compiendo accertamenti gli agenti della polizia stradale, subito intervenuti sul posto.