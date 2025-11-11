Incidente in A10, un automobilista ferito: alcuni chilometri di coda tra aeroporto e Pra’

Genova. Mattinata iniziata con il piede sbagliato per le autostrade genovesi, dove, nel tratto compreso tra Genova Aeroporto e Pra’, sulla A10, in direzione di Ventimiglia, un’auto è rimasta coinvolta in un incidente.

Ancora da capire le dinamiche dell’incidente, per fortuna non grave: una persona è rimasta ferita, trasportata poi in codice giallo al pronto soccorso. Sulla tratta si stanno registrano code e disagi, con incolonnamenti di almeno 3 chilometri tra Sestri Ponente e Pra’.

Traffico rallentato anche sulla A7, dove vengono segnalati materiali dispersi tra Busalla e Isola del Cantone in direzione di Milano.