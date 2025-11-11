  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Attenzione

Incidente in A10, un automobilista ferito: alcuni chilometri di coda tra aeroporto e Pra’

Traffico rallentato anche sulla A7, dove vengono segnalati materiali dispersi tra Busalla e Isola del Cantone in direzione di Milano

coda a10

Genova. Mattinata iniziata con il piede sbagliato per le autostrade genovesi, dove, nel tratto compreso tra Genova Aeroporto e Pra’, sulla A10, in direzione di Ventimiglia, un’auto è rimasta coinvolta in un incidente.

Ancora da capire le dinamiche dell’incidente, per fortuna non grave: una persona è rimasta ferita, trasportata poi in codice giallo al pronto soccorso. Sulla tratta si stanno registrano code e disagi, con incolonnamenti di almeno 3 chilometri tra Sestri Ponente e Pra’.

Traffico rallentato anche sulla A7, dove vengono segnalati materiali dispersi tra Busalla e Isola del Cantone in direzione di Milano.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.