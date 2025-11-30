Incendio in una abitazione di via Bobbio: il fumo invade il quartiere. L’intervento dei vigili del fuoco

Genova. Momenti di paura questa sera in via Bobbio, in Val Bisagno, dove un incendio è scoppiato all’interno di una abitazione poco dopo le 18. Nel giro di pochi minuti il fumo sprigionato dal rogo ha invaso parte delle strade limitrofo mettendo in allarme il quartiere.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, arrivati in forze sul posto, con diverse squadre, autobotti e un’autoscala. Dopo pochi minuti, per fortuna, l’incendio è stato domato, evitando che si propagasse a locali limitrofi.

In corso le valutazioni del caso: secondo le prime informazioni le fiamme sarebbero scaturite nella cucina della casa, bruciando mobilio, tende e persiane. Per fortuna non ci sono feriti, e l’incendio non ha aggredito altre parti della casa.