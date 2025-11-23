Incendio in appartamento a Cogoleto, morta una donna

Genova. Tragedia domenica mattina in un appartamento di Cogoleto, dove una donna di 92 anni è morta a causa di un incendio.

Il rogo è scoppiato in un palazzo di vico delle Cave poco dopo le otto. Quando i vigili del fuoco sono arrivati sul posto sul pianerottolo del palazzo c’erano i vicini dell’anziana, che erano già riusciti a entrare in casa grazie a un mazzo di chiavi di riserva e a trascinare fuori la donna priva di sensi.

Sul posto sono intervenute diverse ambulanze. I soccorritori hanno provato in ogni modo a rianimare la donna, ma non c’era ormai più nulla da fare. Presenti anche i carabinieri.