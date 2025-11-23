  • News24
Tragedia

Incendio in appartamento a Cogoleto, morta una donna

I vicini di casa sono riusciti a trascinare la donna fuori dall'abitazione in fiamme, ma le manovre di rianimazione sono state purtroppo vane

Genova. Tragedia domenica mattina in un appartamento di Cogoleto, dove una donna di 92 anni è morta a causa di un incendio.

Il rogo è scoppiato in un palazzo di vico delle Cave poco dopo le otto. Quando i vigili del fuoco sono arrivati sul posto sul pianerottolo del palazzo c’erano i vicini dell’anziana, che erano già riusciti a entrare in casa grazie a un mazzo di chiavi di riserva e a trascinare fuori la donna priva di sensi.

Sul posto sono intervenute diverse ambulanze. I soccorritori hanno provato in ogni modo a rianimare la donna, ma non c’era ormai più nulla da fare. Presenti anche i carabinieri.

