Principio di incendio in una centro di accoglienza a Quarto, donne e minori intossicati

Genova. Quattro bambini e tre donne lievemente intossicati, portati in ospedale per accertamenti, ma tanta paura a Quarto per un principio di incendio in un centro di accoglienza per famiglie.

I fatti poco prima di mezzanotte in viale Pio VII dove sono intervenuti vigili del fuoco e soccorsi.

Due donne sono state portate al San Martino in codice giallo, una terza donna con quattro minori sono stati trasferiti al Gaslini per accertamenti. Stanno tutti bene. Non sono ancora chiare le cause dell’incendio che avrebbe avuto comunque un’origine domestica.

Emergenza anche in via Fereggiano, in Val Bisagno, dove una ragazzina di 12 anni si è ustionata in casa rovesciandosi addosso una pentola di acqua bollente.

L’adolescente ha riportato ustioni di secondo grado. Sul posto i militi della Squadra emergenze e l’automedica del 118 per le prime cure e il trasporto in ospedale.