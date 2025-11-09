Baracca in fiamme all’Acquasanta, nottata di lavoro per i vigili del fuoco

Genova. Notte impegnativa per i vigili del fuoco di Genova a causa dell’incendio di una baracca in via Acquasanta, sulle alture di Voltri.

La costruzione, abbandonata, si trovava in mezzo ai boschi ma abbastanza vicina alle case da preoccupare per l’eventuale propagazione delle fiamme. Le squadre intervenute hanno subito cercato di contenere l’incendio e sono andate avanti gran parte della notte a lavorare per spegnerlo e mettere in sicurezza la zona.

Nessuno è rimasto ferito o intossicato, ma la baracca è andata completamente distrutta.