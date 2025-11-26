Incendio a Pontedecimo, a fuoco il motore esterno di un condizionatore

Genova. Paura questo pomeriggio in via Fratelli Gazzo, sulle alture di Pontedecimo, dove un incendio si è sviluppato a partire dal motore di un impianto di condizionamento all’esterno di un appartamento.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e numerose ambulanze: Croce Oro di Sampierdarena, Croce Oro di Manesseno e Croce Rosa Rivarolese insieme all’automedica Golf 7 del 118.

Per fortuna gli abitanti, marito e moglie con una figlia disabile, sono riusciti a fuggire senza riportare conseguenze. I pompieri hanno avuto ragione delle fiamme prima che il rogo potesse creare danni alla struttura o all’interno dell’abitazione.

Alla fine solo tanto fumo e un grande spavento. Al termine dell’intervento e delle verifiche di rito la famiglia è potuta rientrare in casa.