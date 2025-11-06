In Liguria un altro caso “importato” di dengue, scatta la disinfestazione a Sestri Levante

Sestri Levante. Venerdì 7 novembre tra le ore 4.00 e le ore 6.00 sarà effettuato un intervento di disinfestazione straordinaria a titolo precauzionale contro la zanzara tigre a Sestri Levante.

È quanto ha deciso il Comune in seguito alla segnalazione di Asl 4 di un caso importato (vuol dire che il soggetto ha contratto la malattia all’estero) di dengue, la malattia infettiva trasmessa appunto da un particolare tipo di zanzara (genere Aedes). La zanzara tigre, infatti, può essere vettore di dengue – che, si ricorda, non si trasmette da persona a persona.

Le vie interessate dall’intervento di disinfestazione straordinaria sono: largo Eugenio Raffo, via Monsignor Vattuone dal civico 21 al civico 57, via Domenico Toso, via della Pace nel Mondo dall’incrocio con via Fascie al civico 11, il giardino della scuola primaria San Giovanni Bosco in via Nostra Signora del Soccorso 30.

Il protocollo di intervento consiste in trattamenti adulticidi e trattamenti larvicidi: gli interventi verranno eseguiti nelle aree pubbliche e private. Gli operatori non dovranno entrare negli appartamenti, ma solo nelle pertinenze comuni.

Misure precauzionali analoghe sono scattate a Genova nei quartieri di Albaro e San Teodoro dopo la segnalazione di un altro caso importato dall’estero.