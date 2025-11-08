In casa droga, contanti e un manganello telescopico: arrestato 56enne

Rapallo. I carabinieri delle stazioni di Santa Margherita Ligure e di Rapallo hanno arrestato un 56enne italiano per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e porto d’armi od oggetti atti ad offendere.

I militari, insospettiti dai movimenti dell’uomo, già noto alle forze dell’ordine, hanno deciso di fermarlo e procedere con gli approfondimenti.

Le perquisizioni personale e domiciliare hanno consentito di trovare alcuni grammi di infiorescenze di marijuana, 90 grammi di hashish, circa 500 euro in contanti, bilancini di precisione e materiale occorrente per il confezionamento della droga. In casa il 56enne aveva anche un manganello metallico telescopico.

Il 56enne è stato quindi messo agli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima.