Lesto ma non lestissimo

In attesa della visita al pronto soccorso, ruba due cellulari: pregiudicato 19enne denunciato

Mentre attendeva di essere visitato, è entrato in una stanza in cui era presente un operatore sanitario e, approfittando di un suo momento di distrazione, gli ha sottratto due smartphone

Polizia poliziotti

Genova.  Ieri mattina, gli agenti del Commissariato Cornigliano hanno arrestato un 19enne del posto per il reato di furto aggravato. Il giovane, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per precedenti reati contro il patrimonio e la persona, ha fatto accesso al pronto soccorso a bordo di un’ambulanza.

Mentre attendeva di essere visitato, è entrato in una stanza in cui era presente un operatore sanitario e, approfittando di un suo momento di distrazione, gli ha sottratto due telefoni cellulari, nascondendosi poi all’interno di un box vicino al triage. Gli agenti del Commissariato Cornigliano lo hanno trovato poco dopo e lo hanno sottoposto a controllo.

Sotto gli indumenti nascondeva una pinza e i due smartphone appena rubati che sono stati immediatamente riconsegnati al legittimo proprietario. Il giovane è stato anche denunciato per possesso ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere e per evasione. Questa mattina sarà giudicato con rito direttissimo,

