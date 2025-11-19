Il Porto dei piccoli festeggia 20 anni il 25 novembre all’Acquario

Genova. La Fondazione Il Porto dei piccoli festeggia 20 anni all’Acquario di Genova martedì 25 novembre 2025 alle 17:45 con una serata speciale dal titolo “Tutti a bordo!”.

Un evento aperto a chi desidera condividere questo traguardo e sostenere i progetti della Fondazione, con la partecipazione straordinaria del Coro di Voci Bianche del Teatro Carlo Felice e della cantautrice e musicista Charlie Risso e con il supporto di Costa Edutainment, che ospita la serata nella splendida cornice dell’Acquario di Genova e che da sempre è al fianco della fondazione.

“L’organizzazione nasce nel 2005 da una mia idea: portare il mare dove non c’è e a chi non può viverlo, dalle banchine dei porti alle corsie degli ospedali – dichiara Gloria Camurati Leonardi, Fondatrice e presidente del Porto dei piccoli – Un modello concreto che in vent’anni ha raggiunto oltre 250.000 bambini e famiglie. Il nostro obiettivo è sostenere la qualità della vita nei luoghi di degenza e in condizioni di fragilità. Operiamo con un’équipe multidisciplinare composta da laureati in psicologia, pedagogia, scienze motorie, biologia e discipline artistiche. Abbiamo, inoltre, introdotto per la prima volta in Italia la figura professionale anglosassone del Child Play Specialist, realizzando il corso di formazione riconosciuto da Regione Liguria: un’esperienza che vorremmo replicare anche in altre regioni”.

La Fondazione ha realizzato oltre 200.000 interventi in più di 20 istituti pediatrici italiani, nelle scuole e sul territorio. Propone laboratori dedicati al mare e alla tutela dell’ambiente, interventi assistiti con animali e l’Orto Itinerante nelle stanze dei degenti, per insegnare ai bambini l’arte del coltivare e del prendersi cura.

Promuove la formazione del Coro delle Voci Azzurre del Porto dei piccoli, coordinato dal maestro Enrico Grillotti, e le tradizionali esplorazioni all’aria aperta con la Guardia Costiera, la Marina Militare e la Lega Navale Italiana.

Le attività si articolano nelle aree Mare dentro, Mare fuori, Mare a casa, Mare a scuola e Mare in rete, quest’ultima dedicata all’assistenza a distanza.

Ogni progetto integra gioco, creatività e relazione, con l’obiettivo di ridurre l’ansia e restituire centralità al bambino. Grazie ai sostenitori, la Fondazione organizza anche family day aziendali per rendere il luogo di lavoro un’occasione di convivialità condivisa.

Oggi è presente in 8 regioni italiane e 25 poli territoriali, a partire dall’Istituto Giannina Gaslini di Genova dove tutto ha inizio nel 2005, e ogni anno dedica gratuitamente migliaia di ore di attività a bambini e ragazzi.

Tra i progetti più significativi spiccano: Mare dentro, per portare il mare ai bambini in ospedale; Gimme Five, interventi assistiti con gli animali nelle unità operative dell’Istituto Gaslini; Maternage Blue Wave, dedicato a bambini e ragazzi in situazioni socialmente critiche.

La partecipazione alla serata “Tutti a bordo!” prevede una donazione a partire da 35 euro a famiglia, a sostegno dei progetti della Fondazione.