Il Park Tennis Genova saluta la A1 maschile e mantiene la A2 femminile

Genova. Il Park Tennis Genova scende con la formazione maschile in Serie A2, categoria che nella stagione 2026 manterrà anche il team femminile. Sono questi i verdetti di oggi dopo le sfide giocate in Trentino Alto Adige.
La squadra di capitan Gianluca Naso, sconfitta all’andata per 2-4, cede 3-1 in casa del TC Rungg. Luigi Sorrentino viene battuto 6/3 7/5 da Stefano Napolitano ma poco dopo Gianluca Mager ripristina la parità: sotto 4/6 contro Alexander Weis, il giocatore gialloblu ribalta la situazione con un 6/4 6/2. Niente da fare per Giovanni Fonio, sconfitto 6/2 6/4 da Franco Agamenone, e per Alessandro Ceppellini, battuto 6/2 6/0 da Alexander Figl.
La squadra di capitan Giorgia Buchanan viene battuta per 2-1 da ATA Battisti Trento dopo l’1-3 subito in casa. Martha Matoula cede 6/3 6/1 a Elisabeth Von Deichmann, poi Cristiana Ferrando firma il punto dell’1-1 con il 6/3 4/6 6/4 rifilato a Deborah Chiesa. Troppa differenza tra Noemi Maines e Anita Bertoloni (6/2 6/1)