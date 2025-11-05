Il Genoa sforna una nuova maglia per i 25 anni del modello Kombat 2000

Genova. Il Genoa sforna una nuova maglia per i collezionisti: si tratta della Kombat XXV Genoa, creata per celebrare il venticinquesimo anniversario del modello Kombat 2000 di Kappa.

Non si tratta della quarta maglia, ma solo di una jersey celebrativa dello sponsor.

Secondo la descrizione fornita dallo stesso Genova, è realizzata con un tessuto innovativo, dal design aderente, iper-elastico e confortevole. È composta per il 92% da poliestere riciclato e per l’8% da elastan e rappresenta l’evoluzione della storica tecnologia Kombat.

Personalizzazioni con patch color oro. Slim fit.