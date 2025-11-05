  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
GE24 Sport
CONDIVIDI
Novità

Il Genoa sforna una nuova maglia per i 25 anni del modello Kombat 2000

Non si tratta della quarta maglia, ma solo di una jersey celebrativa dello sponsor

genoa maglia XXV anni Kombat

Genova. Il Genoa sforna una nuova maglia per i collezionisti: si tratta della Kombat XXV Genoa, creata per celebrare il venticinquesimo anniversario del modello Kombat 2000 di Kappa.

Non si tratta della quarta maglia, ma solo di una jersey celebrativa dello sponsor.

Secondo la descrizione fornita dallo stesso Genova, è realizzata con un tessuto innovativo, dal design aderente, iper-elastico e confortevole. È composta per il 92% da poliestere riciclato e per l’8% da elastan e rappresenta l’evoluzione della storica tecnologia Kombat.

Personalizzazioni con patch color oro. Slim fit.

 

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.