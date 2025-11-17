Il florovivaismo ligure sbarca negli Emirati Arabi: “Un mare di fiori” al Myplat & Garden di Dubai

Genova.Tre giorni per raccontare e mostrare il lato più colorato della Liguria: la Regione partecipa a “MyPlant & Garden Middle East”, manifestazione internazionale dedicata al settore florovivaistico e all’intera filiera green, che per la prima volta si è tenuta negli Emirati Arabi, presso il Dubai Exhibition Centre (Expo City Dubai).

Il settore florovivaistico ligure è tra i più rappresentativi in Italia e costituisce una colonna portante dell’economia regionale, grazie alla produzione di fiori recisi, fronde verdi e fiorite, aromatiche in vaso, piante fiorite, cactus e succulente.

La manifestazione ha aperto i battenti sabato 15 novembre. La Regione Liguria si è presentata con uno stand istituzionale di 64 m², progettato con la collaborazione del Distretto Florovivaistico del Ponente, che ha curato l’animazione e l’allestimento tra fiori recisi, fronde verdi fresche, secche e stabilizzate, piante grasse, aromatiche e fiorite.

Il claim coniato per l’occasione è “Un mare di fiori”, in continuità con i claim promozionali della Liguria. Lo spazio espositivo ha quindi raccontato la Liguria attraverso colore, biodiversità e creatività florale, con l’obiettivo di valorizzare il legame tra territorio, sostenibilità e paesaggio.

All’interno dello stand sono stati organizzati tre “floral show” al giorno, a cura del Distretto Florovivaistico del Ponente, dedicati a tecnici e buyer internazionali. Le dimostrazioni floreali hanno mostrato al pubblico di settore le peculiarità e le potenzialità del prodotto ligure, favorendo nuovi contatti commerciali, con lo scopo di consolidare la conoscenza del marchio “Liguria” anche nei mercati del Medio Oriente.

Ieri, domenica 16 novembre, la Regione Liguria ha inoltre partecipato al panel internazionale “Reconnecting People with Nature: from Local to Global”, nell’ambito del programma ufficiale di MyPlant & Garden Middle East. Tra i relatori, il vicepresidente e assessore all’Agricoltura della Regione Liguria, Alessandro Piana, che ha presentato le strategie e i progetti regionali dedicati al verde, al paesaggio e alla sostenibilità. “La partecipazione della Liguria ha confermato la forza e la qualità del nostro florovivaismo, un comparto che rappresenta un pilastro della nostra economia e un biglietto da visita identitario della regione – dichiara il vicepresidente Piana -. Portiamo a Dubai un patrimonio fatto di biodiversità, innovazione e creatività, con l’obiettivo di ampliare le opportunità per le nostre imprese e consolidare la presenza della Liguria sui mercati internazionali.”

MyPlant & Garden ha visto anche rafforzarsi il rapporto con la Regione Piemonte (dopo la recente firma dell’accordo per valorizzare i percorsi outdoor dalle Alpi al mare) grazie a un evento di networking in cui le due regioni hanno proposto le proprie eccellenze enogastronomiche ad un centinaio di importanti buyer del settore. Un evento organizzato anche con il supporto del Consolato d’Italia a Dubai e nell’ambito della Settimana della cucina italiana nel mondo.

Attraverso la partecipazione a MyPlant & Garden, che si conclude nella giornata di oggi, la Regione Liguria mira a consolidare il proprio impegno nella promozione delle eccellenze florovivaistiche e paesaggistiche, rafforzando la propria presenza sui mercati internazionali e favorendo la crescita del comparto produttivo regionale. Inoltre, la scelta di Dubai non è casuale, ma parte di un progetto di avvicinamento agli Emirati Arabi come potenziale mercato in espansione, anche da punto di vista turistico. Strategia che proseguirà con campagne mirate anche nel 2026.

MyPlant & Garden è l’unica manifestazione che promuove a livello globale l’intera filiera del verde, articolata in nove macro-settori: vivai, fiori, decorazione, edilizia, macchinari, servizi, tecnica, vasi e arredo giardino.

Dal 2015, la manifestazione si è affermata come il principale punto di riferimento per operatori, buyer e professionisti di tutto il mondo, favorendo la crescita e la credibilità internazionale dei mercati orto-florovivaistici.