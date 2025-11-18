Il Consiglio regionale ricorda Franco Orsi: minuto di silenzio in aula

Liguria. “Prima di aprire la seduta odierna del Consiglio regionale, rivolgo un ricordo dell’ex consigliere Franco Orsi, che ci ha lasciato lo scorso 11 novembre, all’età di 59 anni”. E’ il messaggio di Stefano Balleari, presidente dell’Assemblea legislativa ligure, che ha invitato ad osservare un minuto di silenzio in sua memoria.

“Colleghe e colleghi, desidero invitare quest’aula a ricordare Franco Orsi, figura di lungo corso della politica e delle istituzioni liguri. Cresciuto nell’ambiente della Democrazia Cristiana, iniziò il suo impegno politico giovanissimo, entrando a soli diciotto anni nel Consiglio comunale di Albisola Superiore” ha evidenziato il presidente del Consiglio regionale.

“Da quel momento la sua carriera attraverserà tutte le principali stagioni della vita pubblica ligure e nazionale, fino a diventare uno degli esponenti del centrodestra ligure più rappresentativi”.

“Agli albori della seconda Repubblica, aderisce a Forza Italia e viene eletto consigliere regionale per tre mandati, ricoprendo il ruolo di vicepresidente della Giunta Biasotti con delega alla pianificazione territoriale, nella successiva legislatura diventa vicepresidente di questo Consiglio, poi senatore della Repubblica nelle liste del PDL, sempre con una particolare attenzione ai temi del territorio, dell’ambiente e della portualità”.

“Accanto agli incarichi regionali e parlamentari, Orsi ha mantenuto un radicamento forte nella sua comunità, guidando per due mandati il Comune di Albisola Superiore”.

“La sua lunga attività amministrativa e politica testimonia un impegno costante, spesso dedicato a dossier complessi, sempre legato alla cura della Liguria e delle sue esigenze. La Liguria e la Riviera savonese sono rimaste il baricentro della sua azione pubblica”.

“Giungano alla famiglia, a cui ci stringiamo in un simbolico abbraccio, le più sentite condoglianze da parte di tutta l’Assemblea” ha concluso Balleari.