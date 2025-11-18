  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Bollettino

I controlli per la Psa, un nuovo positivo tra i cinghiali in Liguria

Nessun nuovo caso in Piemonte

Generico novembre 2025

Liguria. Il totale dei positivi sui cinghiali sale a 1.945 casi. Stabili a 794 in Piemonte, crescono a 1.151 in Liguria. Fermi a 9 i focolai riscontrati negli allevamenti suinicoli.

In Piemonte non sono state osservate nuove positività sui cinghiali. Il totale in regione rimane fermo a 794 casi. Non si segnalano nuovi focolai in allevamenti suinicoli in Piemonte.

In Liguria è stata riscontrata una nuova positività sui cinghiali in provincia di Spezia, a Sesta Godano (tre in totale). Il totale in regione cresce a 1.151 casi.

Rimangono stabili a 187 i Comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla Peste Suina Africana.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.