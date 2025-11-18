I controlli per la Psa, un nuovo positivo tra i cinghiali in Liguria

Liguria. Il totale dei positivi sui cinghiali sale a 1.945 casi. Stabili a 794 in Piemonte, crescono a 1.151 in Liguria. Fermi a 9 i focolai riscontrati negli allevamenti suinicoli.
In Piemonte non sono state osservate nuove positività sui cinghiali. Il totale in regione rimane fermo a 794 casi. Non si segnalano nuovi focolai in allevamenti suinicoli in Piemonte.
In Liguria è stata riscontrata una nuova positività sui cinghiali in provincia di Spezia, a Sesta Godano (tre in totale). Il totale in regione cresce a 1.151 casi.
Rimangono stabili a 187 i Comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla Peste Suina Africana.
