È uscito Hot Christmas Lies, il nuovo libro di Paola Servente

Genova. È uscito Hot Christmas Lies un nuovo romanzo della scrittrice genovese Paola Servente, autrice di bestseller romance come Il problema è mister Darcy, Il problema è che mi piaci, Quasi quasi mi innamoro di te…, Cercasi amore a lieto fine.

Servente è una delle cinque scrittrici coinvolte in una serie originale di cinque romanzi che hanno come comune denominatore la Merryflix, una casa di produzione immaginaria di film natalizi, anima della nuova serie di romanzi natalizi: un luogo dove nascono storie d’amore sotto la neve, rivalità trasformate in passioni, seconde possibilità e magie delle feste.

La società è però a un bivio: per sopravvivere al mercato deve firmare un accordo con una grande piattaforma di streaming. E mentre si decide il destino di Merryflix, chi lavora, ama e sogna dietro le quinte si ritrova protagonista di storie che sembrano uscite da un film natalizio.

Ogni libro è autoconclusivo, si può quindi leggere singolarmente o come parte della serie, i cui titoli sono: My Scrooge Boss di Melanie Bloom; Christmas on Ice di Emily Pigozzi (già usciti); Santa has a Secret di Edy Tassi (26 novembre) e Our last Christmas di Madeleine H (10 dicembre).

Hot Christmas Lies, la scheda

Pagine: 250

Trope: Hate to love, Secret and lies, Christmas vibes, Rom-Com

Trama

Lui la considera una ragazzina.

Lei lo considera uno stronzo.

Eppure…

Sophia

L’università mi ha selezionata per uno stage presso la casa di produzione di film e serie natalizie Merryflix.

Sembrava un sogno, e in un attimo è diventato un incubo.

Se solo quel pallone gonfiato di James Lee Cooper, il protagonista del film che stiamo girando, non avesse frainteso tutto…

Lui crede di avermi sorpresa nella sua green room a fare sesso telefonico con il mio ragazzo, ma si sbaglia.

È insopportabile.

Davvero insopportabile.

E ora abbiamo anche una missione da svolgere insieme per salvare il film…

James

Sophia Mac Carthy è l’essere più indecifrabile che abbia mai incontrato.

Arrossisce se la provoco con una battuta, e poi fa sesso al telefono con il suo ragazzo con la disinvoltura di una professionista del settore.

Mi incuriosisce, questo è innegabile, ma non perderò tempo con una ragazzina. Meglio starle lontano.

Tenerla a distanza, però, è quasi impossibile considerando che l’ho scelta come mia assistente personale, elevando a potenza il rischio che la tentazione di baciarla diventi irresistibile.

Soprattutto se il Natale e le tempeste di neve ci mettono lo zampino…