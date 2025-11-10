  • News24
Hostaria Ducale chiude dopo sette anni, l’ultima cena il 31 dicembre

Bandiera bianca per uno dei punti di riferimento dell'alta ristorazione in città. I titolari sono al lavoro su un progetto con un’identità diversa che sarà presentato nei prossimi mesi

Genova. Dopo sette anni di attività, ricerca e riconoscimenti, Hostaria Ducale si prepara a chiudere. Il ristorante gourmet di piazza Matteotti, punto di riferimento della cucina d’autore nel capoluogo ligure, servirà la sua ultima cena il 31 dicembre 2025.

La decisione arriva al termine di una riflessione sul presente e sul futuro della ristorazione. Il team, guidato in questi anni da un percorso di sperimentazione e crescita, ha scelto di concludere questa esperienza per aprirsi a nuove forme di espressione, libere dai confini dell’alta cucina tradizionale.

Nel corso della sua attività, Hostaria Ducale ha ricevuto numerosi riconoscimenti e l’attenzione della stampa specializzata, distinguendosi per la cura estetica, la precisione tecnica e la costante ricerca di equilibrio tra innovazione ed emozione.

Con la chiusura del ristorante non è prevista una sua evoluzione diretta: il gruppo è già al lavoro su un nuovo progetto con un’identità diversa, che verrà presentato nei prossimi mesi.

“Il percorso nell’alta ristorazione è stato affascinante e complesso. Oggi scegliamo di chiudere un ciclo, con gratitudine per tutto ciò che ha rappresentato – dicono dal ristorante – Hostaria Ducale ha segnato un tempo importante della nostra storia, e da quella esperienza nasce il desiderio di esplorare direzioni completamente nuove. Vogliamo ringraziare tutte le persone che hanno reso possibile questo viaggio: il team che ha condiviso passione e dedizione, i collaboratori e i partner che hanno sostenuto il progetto, e i clienti che, con curiosità e fiducia, ci hanno accompagnato lungo il cammino”.

