Halloween alcolico, boom di giovanissimi intossicati e una ragazza grave dopo una caduta

Genova. Una notte da paura, non solo per streghe e zombie che hanno popolato le feste di Halloween ma anche per la quantità straordinaria di giovani ubriachi soccorsi dal 118 per intossicazione etilica. E in un caso l’alcol ha contribuito a un grave incidente ai danni di una ragazza.

Si tratta di una 18enne caduta da un muretto in via Boselli, nel quartiere di Albaro, poco prima delle 2 della scorsa notte. La giovanissima, perdendo l’equilibrio da un’altezza di circa due metri, ha rimediato un trauma cranico-facciale.

Sul posto sono accorsi i militi della Croce Bianca Genovese insieme all’automedica Golf 1 e alle volanti della polizia. La 18enne, che si trovava in stato di alterazione alcolica, è stata portata in codice rosso – il più grave – all’ospedale San Martino.

Ma per gli operatori dell’emergenza sanitaria è stata una notte impegnativa dall’inizio alla fine. Dalla tarda serata di venerdì si contano 30 interventi delle ambulanze per soccorrere persone con sintomi da intossicazione etilica, soprattutto tra il centro storico e il Levante cittadino dove si svolge la movida notturna.

Per la maggior parte chi ha dovuto ricorrere al pronto soccorso per le conseguenze dell’ubriachezza sono giovanissimi, in molti casi minorenni intorno ai 15-16 anni. Per fortuna nessuno di loro è in gravi condizioni – a parte la ragazza precipitata in via Boselli – ma si segnalano comunque alcuni codici gialli: un 20enne in corso Europa, una 29enne sempre in Albaro, un 17enne a Pieve Ligure, un 16enne in Castelletto, un 17enne in piazza Henry Dunant (ancora Albaro) e un ragazzo in corso Torino,