Guida Michelin 2026, in provincia di Genova due nuovi ristoranti stellati

Genova. Sono due i ristoranti liguri che hanno ricevuto una stella Michelin nel corso della cerimonia annuale di consegna, ed entrambi sono in Riviera.

Guida Michelin, i ristoranti stellati in Liguria

I nuovi ristoranti stellati in Liguria sono Cracco Portofino e di Rezzano Cucina e Vino, a Sestri Levante, entrambi con una stella.

Il primo è guidato dello chef under 30 Mattia Pecis, giovane talento cresciuto nella brigata del ristorante Cracco, sotto la guida dello chef Carlo Cracco in persona. Proprio Pecis è stato premiato come Young Chef dell’anno: “Chef Carlo cinque anni fa mi ha dato opportunità e libertà di esprimermi come volevo a Portofino, lo ringrazio per avere creduto in me sin dal giorno uno”

Il secondo ristorante a ottenere l’ambita stella Michelin è invece gestito dallo chef Jorg Giubbani, che affianca lo chef patron Matteo Rezzano.

“Complimenti per la stella Michelin, è una grande soddisfazione vedere un ristorante di Sestri Levante ottenere un riconoscimento così prestigioso – è stato il commento del sindaco di Sestri Levante Francesco Solinas – Questa stella non è solo un traguardo individuale, ma un segnale di come la nostra offerta turistico-ricettiva stia crescendo e stia riuscendo a rivolgersi a un pubblico sempre più ampio. Un risultato che valorizza tutto il territorio e che ci spinge a continuare su questa strada”.

I ristoranti stellati in Italia

Quest’anno la regione con più novità sul fronte delle stelle Michelin è la Lombardia, con quattro ristoranti una stella, seguita dal Lazio con 3 novitàmonostellate e da ben sei regioni con due novità (oltre alla Liguria, Emilia-Romagna Toscana, Veneto, Trentino-Alto Adige, Campania).