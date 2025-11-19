GT Motor Toyota annuncia la nuova partnership con Seagulls Genova Basket

Genova. GT Motor Toyota rafforza il proprio legame con il territorio e con le nuove generazioni presentando la nuova collaborazione con Seagulls Genova Basket, realtà simbolo di impegno, disciplina e ambizione sportiva per la città.

L’annuncio è stato dato in occasione del lancio di nuova Toyota Aygo Hybrid al Salone GT Motor Toyota, svoltosi dalle 16:30 alle 19:30 in un’atmosfera elegante e coinvolgente, con violino elettrico e cocktail dedicati. Una cornice pensata per unire passione, innovazione e territorio, tre elementi che rappresentano la direzione presente e futura del brand.

“Per noi lo sport è scuola di valori. Sostenerlo significa sostenere la crescita sana di una comunità, dentro e fuori dal campo,” dichiara Morena Morini Marketing Manger del Gruppo GE – GT Motor.

Da sempre GT Motor Toyota affianca lo sport locale in modo concreto: collaborazioni con associazioni, progetti giovanili e iniziative scolastiche mirate a promuovere aggregazione, crescita e cultura sportiva. La partnership con Seagulls Genova prosegue su questa strada, valorizzando una realtà che sta riportando Genova a occupare un ruolo centrale nella pallacanestro nazionale.

Il messaggio è chiaro: essere presenti dove Genova cresce nei palazzetti, nelle scuole e nei progetti per i ragazzi. La presentazione della nuova Toyota Aygo Hybrid ha dato ulteriore significato al momento. Piccola nelle dimensioni, sostenibile e ideale per la mobilità urbana, interpretando le esigenze di una città che richiede soluzioni agili, accessibili e sempre più green. Aygo Hybrid incarna perfettamente la filosofia Start Your Impossible, con cui Toyota sostiene lo sport a livello globale, dalle iniziative locali fino alle Olimpiadi.

“Crediamo nel talento e nella possibilità di superare i propri limiti. Per questo abbiamo scelto Seagulls Genova: è un progetto che guarda lontano, proprio come la nostra visione di mobilità”, prosegue Morini.

“Si tratta di una sponsorizzazione di prestigio, che si inserisce perfettamente accanto agli altri partner d’eccellenza del territorio genovese – dichiara Giacomo Carrera, General Manager dei Seagulls Genova – Collaborare con brand riconosciuti come Gruppo GE e Toyota rappresenta un segnale forte per la nostra società e il progetto che stiamo portando avanti. È una partnership che ci dà ulteriore credibilità e ci permette di continuare a investire nella crescita dei nostri atleti, dentro e fuori dal campo. Siamo convinti che insieme potremo sviluppare progetti che lasceranno un segno concreto sul territorio, avvicinando sempre più giovani allo sport e ai suoi valori”.

La nuova partnership darà vita a una stagione di iniziative condivise orientate a partecipazione, inclusione e promozione dei valori sportivi sul territorio.