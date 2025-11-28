Greta Thunberg in corteo a Genova: “Grazie per essere stati un faro, lottiamo tutti”

Genova. Piumino arancione, cappello e kefiah, Greta Thunberg venerdì mattina ha lanciato il maxi corteo organizzato a Genova dai sindacati in occasione dello sciopero generale nazionale contro la manovra e il riarmo. L’attivista svedese, 22 anni, è arrivata in città giovedì appositamente per camminare al fianco dei portuali del Calp, e da Brignole ha caricato i manifestanti diretti verso varco Albertazzi.

Le parole di Greta Thunberg prima del corteo a Genova

“Il genocidio in Palestina è ancora in corso, Israele sta attaccando i palestinesi ogni giorno usando gli aiuti come arma di guerra. Il 90% delle persone di Gaza soffre di malnutrizione – ha detto Thunberg al microfono, alle sue spalle Francesca Albanese e l’attivista brasiliano Thiago Avila – Negli ultimi anni il mondo ha mostrato la sua vera natura, continuando a tradire i palestinesi ogni giorno. I nostri cosiddetti leader stanno fallendo e non stanno impedendo il genocidi. Stanno dimostrando che ogni volta ‘l’espansione di potere e di potere va oltre il benessere delle persone e del pianeta. Quindi, tocca a noi sollevarci e per questo voglio esprimere a nome di tutta l’umanità: grazie Genova. Grazie per essere stata un faro”.

“Dobbiamo alzare la voce, non stare in silenzio davanti all’ingiustizia – ha proseguito l’attivista tra gli applausi – quello che stiamo facendo oggi è mettere fine alla complicità in questo, dare segnali chiari ai nostri governi: non in nostro nome. Quando ero sulla Flotilla a e ho visto i video dello sciopero generale dei lavoratori del porto ho pianto molto, perché mi ha mostrato è rimasto un senso di umanità. Quindi sono al vostro fianco tutto il cuore e sono orgogliosa di chiamarvi compagni e di sfilare con voi oggi e per tutte le lotte future”.

“Lottiamo tutti, siamo il volto più forte dell’umanità”

“Siamo mostrando il volto più forte dell’umanità. Dobbiamo continuare ogni giorno a far sentire le nostre voci – ha concluso Greta – Non vedo l’ora di passare la giornata al vostro fianco: lottiamo tutti”.