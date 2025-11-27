  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Novità

In porto arriva Virgo, il primo traghetto di Gnv alimentato a GNL

Nei prossimi giorni, sotto la Lanterna, si svolgerà il primo rifornimento di questo genere effettuato su un traghetto passeggeri nello scalo genovese

Generico novembre 2025

Genova. Nel porto di Genova è arrivato GNV Virgo, il primo traghetto della flotta GNV alimentato a GNL, gas naturale liquefatto,

La nave ha affrontato un viaggio di circa un mese e 869 miglia nautiche, dal cantiere Guangzhou Shipyard International (GSI) in Cina. Nei prossimi giorni, sotto la Lanterna, si svolgerà il primo rifornimento di GNL effettuato su un traghetto passeggeri nel porto di Genova, realizzato in collaborazione con Axpo Italia e con il supporto dell’Autorità Portuale.

Con una stazza lorda di circa 52.300 tonnellate, una lunghezza di 218 metri, una larghezza di 29,60 metri e una velocità massima di 25 nodi, GNV Virgo offre oltre 420 cabine, può ospitare 1.785 passeggeri e mette a disposizione 2.770 metri lineari di capacità di carico.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.