In porto arriva Virgo, il primo traghetto di Gnv alimentato a GNL

Genova. Nel porto di Genova è arrivato GNV Virgo, il primo traghetto della flotta GNV alimentato a GNL, gas naturale liquefatto,

La nave ha affrontato un viaggio di circa un mese e 869 miglia nautiche, dal cantiere Guangzhou Shipyard International (GSI) in Cina. Nei prossimi giorni, sotto la Lanterna, si svolgerà il primo rifornimento di GNL effettuato su un traghetto passeggeri nel porto di Genova, realizzato in collaborazione con Axpo Italia e con il supporto dell’Autorità Portuale.

Con una stazza lorda di circa 52.300 tonnellate, una lunghezza di 218 metri, una larghezza di 29,60 metri e una velocità massima di 25 nodi, GNV Virgo offre oltre 420 cabine, può ospitare 1.785 passeggeri e mette a disposizione 2.770 metri lineari di capacità di carico.